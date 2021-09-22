مقاتلة أمريكية تعترض طائرة فوق نيويورك

وكالات

أعلنت وزراة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" الثلاثاء أن مقاتلة من طراز "إف 16" اعترضت طائرة خفيفة فوق مدينة نيويورك التي تستضيف أعمال للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشاركة عددًا من زعماء وقادة العالم، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وقالت قيادة الدفاع الجوي والفضائي في أمريكا الشمالي في تغريدة على "تويتر" الثلاثاء، إن "مقاتلة من طراز إف 16 اعترضت طائرة خفيفة ذات محرك واحد، انتهكت حدود منطقة التعليق المؤقت للطيران فوق نيويورك".

وأضافت القيادة، أن المقاتلة رافقت الطائرة الخفيفة حتى تغادر منطقة تعليق الطيران دون وقوع أي حادث.