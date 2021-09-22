Masrawy logo white

مقاتلة أمريكية تعترض طائرة فوق نيويورك

12:39 ص الأربعاء 22 سبتمبر 2021
مقاتلة أمريكية تعترض طائرة فوق نيويورك

وزارة الدفاع الأمريكية

وكالات

أعلنت وزراة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" الثلاثاء أن مقاتلة من طراز "إف 16" اعترضت طائرة خفيفة فوق مدينة نيويورك التي تستضيف أعمال للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشاركة عددًا من زعماء وقادة العالم، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وقالت قيادة الدفاع الجوي والفضائي في أمريكا الشمالي في تغريدة على "تويتر" الثلاثاء، إن "مقاتلة من طراز إف 16 اعترضت طائرة خفيفة ذات محرك واحد، انتهكت حدود منطقة التعليق المؤقت للطيران فوق نيويورك".

وأضافت القيادة، أن المقاتلة رافقت الطائرة الخفيفة حتى تغادر منطقة تعليق الطيران دون وقوع أي حادث.

وزارة الدفاع الأمريكية نيويورك مقاتلة أمريكية البنتاجون

الخبر التالى:

الرئيس الصيني: لن نغزوا أو نرهب الآخرين ولا نسعى للهيمنة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
679

إصابات اليوم

22

وفيات اليوم

388

متعافون اليوم

297608

إجمالي الإصابات

16992

إجمالي الوفيات

250692

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا