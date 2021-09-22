الأولوية للخبرة.. التعليم تكشف آلية التقديم للتدريس بالحصة في المدارس

كتب - أسامة علي:

كشف الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين عن آلية التقديم للتعاقد للتدريس بالحصة لسد العجز استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

وقال حجازي، لمصراوي، إن التقديم يتم عن طريق الإدارات التعليمية بالمحافظات، بالمادة التي يرغب التدريس فيها، موضحًا أنه يتم تحديد احتياجات التخصصات المطلوبة لكل مادة من موجه أول المادة بالإدارة التعليمية.

وفي السياق، أكد مصدر مسئول بالوزارة، أن الأولوية في التقديم لأصحاب الخبرة، ومن عمل بالتدريس في وقت سابق، من بينهم 36 والعمل بعقد في المدارس الخاصة وغيرها.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر كتابًا دوريًا بشأن سد العجز لأعضاء هيئة التدريس استعدادًا للعام الدراسي 2021/2022، طبقًا للخريطة الزمنية المعتمدة والاستعدادات التي تقوم بها المديريات والإدارات والمدارس والتي تبدأ بوضع جداول المواد الدراسية الأساسية لجميع المراحل (الابتدائي والإعدادي والثانوي).

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