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العاهل السعودي يعزي الرئيس السيسي في وفاة المشير طنطاوي

12:28 ص الأربعاء 22 سبتمبر 2021
العاهل السعودي يعزي الرئيس السيسي في وفاة المشير طنطاوي

العاهل السعودي الملك سلمان

السعودية - (أ ش أ)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الثلاثاء، برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

وأعرب خادم الحرمين، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" عن خالص التعازي والمواساة للرئيس السيسي وأسرة الفقيد والشعب المصري، داعيا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وفي سياق متصل، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ببرقية مماثلة إلى الرئيس السيسي.

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الملك سلمان العاهل السعودي السيسي وفاة المشير طنطاوي محمد حسين طنطاوي

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