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واشنطن تطالب موسكو بزيادة صادرات الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

03:38 ص الأربعاء 22 سبتمبر 2021
واشنطن تطالب موسكو بزيادة صادرات الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

وزارة الخارجية الأمريكية

وكالات:

طلب المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، آموس هوهشتاين، من الحكومة الروسية زيادة صادرات الغاز إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا.

وقال هوهشتاين، في حديث لوكالة "بلومبرج" الثلاثاء، إن شركة "جازبروم" الروسية رفضت تأمين صادرات إضافية من الغاز عبر الأراضي الأوكرانية في شهر أكتوبر.

وأضاف: "في الحقيقة تمر عبر أوكرانيا أنابيب الغاز التي تمتلك قدرة كافية على تزويد أوروبا بالغاز. وروسيا أكدت مرارًا أن لديها احتياطات كافية من الغاز للقيام بذلك، لهذا السبب، لو كان هذا الأمر حقيقيًا، فيجب على روسيا فعل ذلك بشكل أسرع عبر أوكرانيا".

وانتقد المسؤول الأمريكي روسيا بسبب ما وصفه بالسعي إلى الإسراع في تشغيل مشروع "السيل الشمالي 2" لنقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا.

وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات متعددة تستهدف عرقلة تنفيذ هذا المشروع، فيما اتهمتها روسيا باستخدام أساليب منافسة غير عادلة.​

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