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الرئيس الصيني: لن نغزوا أو نرهب الآخرين ولا نسعى للهيمنة

12:48 ص الأربعاء 22 سبتمبر 2021
الرئيس الصيني: لن نغزوا أو نرهب الآخرين ولا نسعى للهيمنة

الرئيس الصيني شي جين بينج

وكالات

أكد الرئيس الصيني، شي جين بينج، الثلاثاء أن الصين لن تهاجم أبدًا أي دول أخرى، وأنها تسعى لعلاقات سلمية مع كافة دول العالم، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وقال شي جين بينغ، في خطاب عبر الفيديو خلال الجمعية العامة الـ76 للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن الصين لن تهاجم أبدا أي دول أخرى ولن تضطهد أحدا ولن تسعى لإحلال هيمنتها.

وأشار إلى أن الصين تستهدف تزويد العالم بملياري جرعة من لقاحات المضادة فيروس كورونا (كوفيد-19) بنهاية العام الجاري.

ودعا الرئيس الصيني إلى تعزيز شراكات إنمائية عالمية أكثر إنصافا وتوازنا، وإقامة تضافر أكبر بين عمليات التعاون الإنمائي متعددة الأطراف، وتسريع تنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة.

شي جين بينج الصين دول العالم الأمم المتحدة

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