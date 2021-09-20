أمطار لمدة 48 ساعة بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الأحد المقبل

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة من غدا الثلاثاء وحتى الأحد المقبل.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إنه يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

واعتبارا من الخميس ٢٤ سبتمر تنخفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين ٢ إلى ٤ درجات مئوية.

وتنتشر الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة زويد سيناء.

وتظهر السحب المنخفضة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحا.

وتنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

طقس الخميس

فرص أمطار خفيفة مساء على مناطق متفرقة من السواحل الغربية على فترات متقطعة بنسبة ٢٠٪ تقريبا.

الجمعة

أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة بنسبة ٣٠٪ تقريبا.