الأحد..البحوث الفلكية يعقد ندوة أونلاين لشرح آخر تطورات القمر الصناعي الماليزي الخارج عن مداره
كتب- يوسف عفيفي:
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، عقد ندوة أونلاين لمعرفة آخر التطورات المتعلقة بالقمر الصناعي الماليزي الخارج عن مداره ميسات-3 وذلك يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر 2021 في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر.
وبحسب بيان اليوم، تشتمل الندوة على: كلمة الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، وكلمة الدكتور مكرم إبراهيم رئيس قسم أبحاث الشمس والفضاء والمشرف على محطات رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي.
وتأتي المحاضرة تحت عنوان: متابعة مدار القمر الماليزي ميسات -3 من محطة رصد الحطام الفضائي بالقطامية.
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