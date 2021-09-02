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الأحد..البحوث الفلكية يعقد ندوة أونلاين لشرح آخر تطورات القمر الصناعي الماليزي الخارج عن مداره

10:36 م الخميس 02 سبتمبر 2021
الأحد..البحوث الفلكية يعقد ندوة أونلاين لشرح آخر تطورات القمر الصناعي الماليزي الخارج عن مداره

القمر الصناعي الماليزي

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، عقد ندوة أونلاين لمعرفة آخر التطورات المتعلقة بالقمر الصناعي الماليزي الخارج عن مداره ميسات-3 وذلك يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر 2021 في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر.

وبحسب بيان اليوم، تشتمل الندوة على: كلمة الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، وكلمة الدكتور مكرم إبراهيم رئيس قسم أبحاث الشمس والفضاء والمشرف على محطات رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي.

وتأتي المحاضرة تحت عنوان: متابعة مدار القمر الماليزي ميسات -3 من محطة رصد الحطام الفضائي بالقطامية.

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القمر الصناعي الماليزي البحوث الفلكية ندوة أونلاين

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