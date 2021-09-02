بدء أعمال القمة الثلاثية بين السيسي ونظيره الفلسطيني وملك الأردن

كتب- محمد نصار:

بدأت أعمال القمة الثلاثية بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والملك عبدالله، ملك الأردن.

وتبحث القمة القضايا المشتركة وتوحيد الموقف الفلسطيني الأردني المصري من أجل متابعة التحرك السياسي على الصعيد الدولي والسعي لإحياء عملية السلام.​