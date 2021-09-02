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بدء أعمال القمة الثلاثية بين السيسي ونظيره الفلسطيني وملك الأردن

01:04 م الخميس 02 سبتمبر 2021
بدء أعمال القمة الثلاثية بين السيسي ونظيره الفلسطيني وملك الأردن

القمة الثلاثية

كتب- محمد نصار:

بدأت أعمال القمة الثلاثية بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والملك عبدالله، ملك الأردن.

وتبحث القمة القضايا المشتركة وتوحيد الموقف الفلسطيني الأردني المصري من أجل متابعة التحرك السياسي على الصعيد الدولي والسعي لإحياء عملية السلام.​

القمة الثلاثية القاهرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس الفلسطيني محمود عباس ملك الأردن

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