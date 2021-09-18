Masrawy logo white

بدء ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد والظواهر المسيطرة

01:25 م السبت 18 سبتمبر 2021
بدء ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد والظواهر المسيطرة

الطقس

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدا الأحد على مختلف الأنحاء، حيث تشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة.

وقالت الهيئة، في بيان لها، السبت، إنه بالنسبة لفترة النهار، يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

كما يسود طقس معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة الطقس ليلا، فيكون لطيفا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

وحول الظواهر الجوية المسيطرة، تنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية للقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا الأحد:

242311811_10224759550631345_8012495666135998881_n

الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الرياح درجة الحرارة

الخبر التالى:

أعلى مأذنتين.. متحدث الإسكان ينشر أحدث صور لمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
569

إصابات اليوم

13

وفيات اليوم

477

متعافون اليوم

295051

إجمالي الإصابات

16921

إجمالي الوفيات

248425

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا