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المقاولون العرب تنشر أحدث فيديو لمحطة الروبيكي بالقطار الكهربائي- فيديو

04:24 م الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
المقاولون العرب تنشر أحدث فيديو لمحطة الروبيكي بالقطار الكهربائي- فيديو

محطة الروبيكي بالقطار الكهربائي

كتب- محمد سامي:

نشرت الصفحة الرسيمة لشركة المقاولون العرب، فيديو توضيحي لمحطة الروبيكي، إحدى محطات القطار المكهرب (LRT) والتي تنفذها الشركة تحت إشراف وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق.

ويعد مشروع القطار الكهربائي الأول من نوعه الذي يتم تنفيذه في مصر كوسيلة نقل آمنة وسريعة وصديقة للبيئة.

وقال المهندس أيسر رأفت، مدير المشروع، في تصريحات سابقة لمصراوي، إن العمل يسير على قدم وساق للانتهاء من أعمال المشروع على أرض الواقع.

وأوضح أن هذا المشروع سيحدث نقلة نوعية في قطاع النقل داخل مصر، كما أنه يختصر الوقت ويربط بين عدة مناطق ومدن هامة وحيوية.

ويتكون مسار القطار الكهربائي على النحو التالي:

محطة البداية بالنسبة للقطار الكهربائي هي محطة المستشار عدلي منصور، حيث ينطلق منها القطار ليبدأ رحلته التي تبلغ 12 محطة في مناطق مختلفة.

في بداية مسار القطار الكهربائي يوجد وصلة واحدة فقط تمتد حتى محطة بدر التبادلية وهي المحطة رقم 6 في مسار القطار.

وتكون المحطات الـ 6 الأولى بالترتيب على النحو التالي: (عدلي منصور - العبور - المستقبل - الشروق - نيو هليوبوليس - بدر).

وتعد محطة بدر وفقا للمهندس أيسر رأفت هي المحطة الأهم من بين محطات القطار وذلك لكونها محطة تبادلية وفي آخرها يتفرع مسار القطار لوصلتين الأولى في اتجاه العاصمة الإدارية الجديدة والثانية في اتجاه العاشر من رمضان.

أولا: اتجاه العاصمة.. يشمل محطات (الروبيكي - نيو بدر - العاصمة 1 - العاصمة 2).

وبذلك يكون مسار القطار من نقطة البداية للمتجه إلى العاصمة الإدارية الجديدة على النحو التالي: (عدلي منصور - العبور - المستقبل - الشروق - نيو هليوبوليس - بدر - الروبيكي - نيو بدر - العاصمة 1 - العاصمة 2).

ثانيا: اتجاه العاشر.. يشمل محطات (محطة الصناعية - العاشر 1).

وبذلك يكون مسار القطار من نقطة البداية للمتجه إلى العاشر من رمضان على النحو التالي: (عدلي منصور - العبور - المستقبل - الشروق - نيو هليوبوليس - بدر - محطة الصناعية - العاشر 1).

محطة الروبيكي القطار الكهربائي المقاولون العرب

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