وزير الري خلال زيارته المنيا: نفذنا ألف منشأ للحماية من أخطار السيول

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كتب- مصراوي:

واصل الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، فعاليات زيارته الميدانية لمحافظة المنيا لمتابعة موقف مشروعات الموارد المائية والري بالمحافظة.

وتفقد وزير الري يرافقه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أعمال تأهيل ترع "الحواصلية البحرية - الحواصلية الوسطى - الحواصلية القديمة - كوم الزهير الأيمن - فرع أبيوها الغربى - جنابية الإبراهيمية - أتليدم" والجاري تأهيلهم حاليًا بإجمالي أطوال تزيد عن ٢٦ كيلومتر.

ووجه وزير الري، بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال والتأكد من ضبط جودة التنفيذ، مع التأكيد على استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف، وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في الموعد المحدد.

والتقى الدكتور عبدالعاطي، بعدد من المزارعين، حيث أعربوا عن سعادتهم بهذا المشروع الهام ودوره الواضح في تحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وتوصيل مياه الري بسهولة لنهايات الترع وحسم شكاوى المزارعين، بخلاف المردود البيئي والحضاري والجمالي للمشروع، كما أعرب المزارعين عن قناعتهم بالدور الهام للتحول لأنظمة الري الحديث في ترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية وتقليل تكاليف الأسمدة والعمالة والطاقة.

وتفقد الدكتور عبدالعاطي، واللواء القاضي أعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظة المنيا، حيث تم تفقد أعمال صيانة وتطهير مخر سيل البرشاوي.

وقال الدكتور عبدالعاطي، إن الوزارة نفذت١٠٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول خلال السنوات الماضية، كما أنه تم رفع حالة الاستنفار بجميع أجهزة الوزارة المعنية للاطمئنان على جاهزية قطاعات وجسور مخرات السيول وأعمال الحماية من أخطار السيول لمجابهة أي طارئ والاستعداد التام لمواجهة أية ازدحامات في المياه، والتعامل مع موسم الأمطار والسيول بكفاءة عالية وبدون أي تأثير على المنشآت أو المناطق التي تحميها.