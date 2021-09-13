"الرعاية الصحية" تجري الاختبارات النهائية للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية بفرع بورسعيد

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، بدء إجراء الاختبارات النهائية للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية والإشرافية بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة والتي تم تدشين المنظومة بها منذ يوليو 2019.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن لجنة اختيار شاغلي الوظائف القيادية بفرع الهيئة ببورسعيد، ترأسها الدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية"، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، كما ضمت في عضويتها الدكتور أحمد عثمان مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والدكتور مصطفى شعبان مدير فرع الهيئة بمحافظة بورسعيد.

ووتستمر الاختبارات على مدار يومين بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة بالعباسية.

وتعد هي الاختبارات النهائية للمتقدمين لشغل 18 وظيفة قيادية وإشرافية بفرع الهيئة ببورسعيد، لافتًا أنها تعد المرحلة الأخيرة من الاختبارات والتي جاءت بعد مرحلة الاختبارات الأولية التي تم خلالها انتقاء الأنسب من بين المتقدمين لشغل الوظائف بفرع الهيئة بمحافظة بورسعيد.

وأضاف البيان، أنه قد تم فتح باب التقدم للالتحاق بالعمل بـ 18 وظيفة من الوظائف القيادية والإشرافية بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي والخاص بالهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك منذ الأول من يونيو 2021، فيما شملت الوظائف (نائب مدير الفرع)، ومديري إدارات (الإدارة القانونية، المراجعة الداخلية والحوكمة، مكافحة العدوى، رضاء المتعاملين، التسويق، المكتب الفني، الإدارة الإستراتيجية، نظم المعلومات والتحول الرقمي، الجودة، الرعاية الأولية، الرعاية الثانوية والثالثية، الإمداد، السلامة والصحة المهنية، الشؤون المالية، الشؤون الإدارية، الشؤون الهندسية والمشروعات، الموارد البشرية)، على أن يكون شغل الوظائف إما عن طريق الندب أو الإعارة أو التعاقد، وذلك بعد استيفاء المتقدم للوظيفة عدة شروط وفقًا لطبيعة الوظيفة التي يرغب شغلِّها ووفقًا للمعايير الموضوعة للوظيفة بما يضمن النزاهة والشفافية واختيار أفضل العناصر القيادية أو المهنية للعمل في المنظومة.

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية في بيانها، اليوم، أن ذلك يأتي في إطار استكمال الخطوات التي تقوم بها الهيئة في الاستعانة بالكفاءات والخبرات وأفضل الكوادر البشرية، التي تضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة على أعلى مستوى للمواطنين في مختلف محافظات مصر، وذلك في ضوء تنفيذ الخطط التنموية للدولة المصرية بجميع محافظات مصر وتغطية احتياجات أبنائها الصحية، وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.