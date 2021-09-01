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كورونا في 24 ساعة| زيادة جديدة بالإصابات المصرية.. وتحذير برلماني من الموجة الرابعة

07:00 ص الأربعاء 01 سبتمبر 2021
كورونا في 24 ساعة| زيادة جديدة بالإصابات المصرية.. وتحذير برلماني من الموجة الرابعة

أرشيفية

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، ، الثلاثاء، خروج 763 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 239343 حتى اليوم.

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