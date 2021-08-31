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جنوب أفريقيا تعلن عن اكتشاف سلالة جديدة من كورونا وتحوراتها محل دراسة

11:11 م الثلاثاء 31 أغسطس 2021
جنوب أفريقيا تعلن عن اكتشاف سلالة جديدة من كورونا وتحوراتها محل دراسة

فيروس كورونا

كيب تاون - (ا ف ب)

وفق بحث لم يخضع لمراجعة علماء آخرين، رصد علماء في جنوب أفريقيا سلالة جديدة من فيروس كورونا وبها عدة تحورات لكنهم لم يحددوا بعد إذا ما كانت تجعلها أشد عدوى أو تعطيها تفوقا على المناعة التي توفرها اللقاحات والإصابة السابقة بالمرض.

أعلنت السلطات الصحية في جنوب أفريقيا عن رصد العلماء سلالة جديدة من فيروس كورونا وبها عدة تحورات لكنهم لم يحددوا بعد إذا ما كانت تجعلها أشد عدوى أو تعطيها تفوقا على المناعة التي توفرها اللقاحات والإصابة السابقة بالمرض.

وبحسب هذا البحث الذي لم يخضع لمراجعة علماء آخرين بعد فالسلالة الجديدة، والمعروفة باسم (سي.1.2) رُصدت للمرة الأولى في مايو وانتشرت الآن لأغلب مناطق جنوب أفريقيا ولسبع دول أخرى في أفريقيا وأوروبا وآسيا وأوقيانوسيا.

وتحتوي تلك السلالة على تحورات ارتبطت في سلالات أخرى بزيادة العدوى وقلة الحساسية للأجسام المضادة لكنها ظهرت بمزيج مختلف ولم يتحقق العلماء بعد من كيفية تأثيرها على الفيروس ويجرون اختبارات على قوة الأجسام المناعية المضادة في تحييد تلك السلالة.

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فيروس كورونا جنوب أفريقيا سلالة جديدة لكورونا

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