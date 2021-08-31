Masrawy logo white

تايلاند تسجل 14 ألفاً و666 حالة اصابة جديدة بكورونا و190 وفاة

08:38 ص الثلاثاء 31 أغسطس 2021
تايلاند تسجل 14 ألفاً و666 حالة اصابة جديدة بكورونا و190 وفاة

أرشيفية

بانكوك-(أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة العامة في تايلاند، اليوم الثلاثاء، تسجيل 14 ألفاً و666 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها 190 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 11 ألفاً و589 وفاة.. حسبما ذكرت صحيفة بانكوك بوست التايلاندية.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بداية الوباء إلى مليون و204 آلاف و729 حالة إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة،ومن بين الحالات الجديدة، تم تسجيل 14 ألفا و362 حالة بين عامة الناس، و304 حالات بين نزلاء السجون، وتعافى على مدار أمس 19 ألفا و245 شخصاً، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات التعافي إلى مليون و21 ألفاً و746 شخصا.​

هذا المحتوى من

تايلاند فيروس كورونا حالات وفاة

الخبر التالى:

تحرك موريتاني لاحتواء أزمة العلاقات بين المغرب والجزائر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
263

إصابات اليوم

6

وفيات اليوم

331

متعافون اليوم

288162

إجمالي الإصابات

16727

إجمالي الوفيات

238580

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا