ضرب 8 دول.. تحذير من مُتحور جديد و"مقلق" لكورونا

كتبت- رنا أسامة:

رصد باحثون في علم الوراثة بجنوب أفريقيا "متحورًا جديدًا ومقلقًا" لفيروس كورونا، يحمل العديد من سمات المتحورات السابقة، مثل ألفا وبيتا وجاما.

وأفاد الباحثون أن المتحور المُسمّى "سي.1.2" ظهر في جميع أنحاء جنوب أفريقيا، و7 دول أخرى في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الثلاثاء.

وقال الباحثون إنهم غير متأكدين مما إذا كان المتحور الجديد سيجعل كورونا "أكثر خطورة"، لكنهم قالوا إن "سي.1.2" يحمل متغيرات تمنحه قابلية الانتشار السريع والتهرب من استجابة الجهاز المناعي إلى حد ما.

ووفق الشبكة الأمريكية، فإن وجود مزيد من الطفرات "لا يعني بالضرورة المزيد من الخطر- فبعض الطفرات يمكن أن تُضعِف الفيروس".

غير أن فريقًا يضم عالمة الفيروسات بيني مور من المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب أفريقيا، يعمل حاليًا على مراقبة المتحور الجديد، وذلك من أجل "تقييم تأثيره على تحييد الأجسام المضادة بعد الإصابة بكوفيد-19 أو التطعيم ضده".

وأوضح فريق الباحثين "تم اكتشاف هذا المتحور خلال الموجة الثالثة من الإصابات في جنوب أفريقيا اعتبارا من مايو 2021، وتم اكتشافه في 7 بلدان أخرى داخل أوروبا وآسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا".

ولا يزال من السابق لأوانه أن يتم تصنيف المتغير باعتباره "مثيرًا للاهتمام" أو "مثيرًا للقلق" من قبل منظمة الصحة العالمية، لذلك لا يُسمّى بأبجدية يونانية حتى الآن.

وحددت الصحة العالمية 4 متغيرات مثيرة للقلق، تنتقل بسهولة أكبر، وتؤثر على شدة المرض أو فعالية اللقاحات أو العلاجات: ألفا وبيتا وجاما ودلتا. أما المتغيرات المثيرة للاهتمام والتي لها طفرات مزعجة، فتشمل إيتا ولوتا ولامبدا.