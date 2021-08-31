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إعطاء 5.26 مليار جرعة من لقاحات كورونا في العالم

07:28 م الثلاثاء 31 أغسطس 2021
إعطاء 5.26 مليار جرعة من لقاحات كورونا في العالم

لقاح كورونا

نيويورك - (د ب أ)

أظهرت بيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء أن إجمالي عدد الجرعات المضادة لفيروس كورونا المعطاة في أنحاء العالم بلغ 26ر5 مليار جرعة.

كان أحدث معدل للتطعيم حوالي 41 مليون جرعة في اليوم، بحسب متوسط الجرعات المعطاة في سبعة أيام.

وبلغ إجمالي عدد الجرعات التي تم تقديمها في الولايات المتحدة 370 مليون جرعة بمعدل 898 ألفا و446 جرعة يوميا.

وبلغ عدد الحالات المؤكدة لتفشي فيروس كورونا أكثر 33ر217 مليون حالة وأكثر 51ر4 مليون حالة وفاة.

لقاح كورونا جامعة جونز هوبكنز فيروس كورونا نيويورك

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