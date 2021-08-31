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كورونا حول العالم: الإصابات 217.1 مليون.. واللقاحات 5.24 مليار

10:23 ص الثلاثاء 31 أغسطس 2021
كورونا حول العالم: الإصابات 217.1 مليون.. واللقاحات 5.24 مليار

فيروس كورونا

نيويورك- (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 217.1 مليون حتى صباح الثلاثاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 5.24 مليار.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 217 مليونا و119 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و 510 آلاف حالة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز 5 مليارات و244 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

فيروس كورونا نيويورك جامعة جونز هوبكنز الأمريكية لقاح كورونا

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