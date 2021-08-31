سلطنة عُمان تحظر الدخول إليها من جميع الدول باستثناء متلقي اللقاح

سلطنة عمان - (أ ش أ)

أكدت اللجنة العُليا العمانية المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، أن قرار اشتراط تلقي اللقاح لدخول السلطنة يسري على القادمين من كل دول العالم، وفق الضوابط الموضوعة.

وذكرت اللجنة في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الثلاثاء، أن السطنة ستبدأ غدًا تطبيق القرار المتمثل في اشتراط الدخول إلى السلطنة من جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بتلقي جرعتين من أحد اللقاحات المعتمدة في السلطنة (لمن هم في عمر 18 سنة فأعلى) والخضوع لفحص البلمرة PCR قبل أو عند الوصول إلى السلطنة، والالتزام بالحجر الصحي لمدة 7 أيام مع إعادة فحص البلمرة في اليوم الثامن لمن تأكدت إصابته بالمرض.

وأوضحت أنه يبدأ اعتماد مبدأ التطعيم شرطًا للسماح بدخول جميع الوحدات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص بما فيها المجمعات التجارية والمطاعم وغيرها من الأنشطة التجارية، وكذلك حضور الفعاليات الثقافية والرياضية وغيرها من الفعاليات الجماعية.