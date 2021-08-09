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القوى العاملة: صرف 9.9 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بمطروح

10:38 ص الإثنين 09 أغسطس 2021
القوى العاملة: صرف 9.9 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بمطروح

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح 87 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم شابان من ذوي الهمم والعزيمة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 219 طالب عمل.

وأوضح عاطف درويش مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات شهر يوليو الماضي- أن المديرية انتهت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً وإجتماعياً، من صرف منحتي عيد الفطر، وعيد الأضحى المبارك لـ 10 آلاف و 44 عاملاً من المسجلين بالمديرية، بإجمالي 9 ملايين و 932 ألف جنيه .

وفي مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 98 منشأة، والقيام بـ 22 حملة تفتيشية، وبحث شكوتين، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتحرير 16 محضراً سلامة وصحة مهنية، فضلاً عن عقد ندوتين توعية.

وأشار مدير المديرية إلى أن المديرية استخرجت 127 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، أما في مجال التفتيش العمال قامت بالتفتيش على 262 منشأة، وأسفر عن تحرير 27 محضراً لمنشآت مخالفة، وبحث 10 شكاوى عمالية.

محمد سعفان العمالة غير المنتظمة مطروح القطاع الخاص

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