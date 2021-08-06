Masrawy logo white

حدث في 8 ساعات| تفاصيل 1500 وظيفة بالسكة الحديد وحقيقة توقف العمل في محطة الضبعة النووية

07:21 م الجمعة 06 أغسطس 2021
حدث في 8 ساعات| تفاصيل 1500 وظيفة بالسكة الحديد وحقيقة توقف العمل في محطة الضبعة النووية

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إعلان وزارة النقل تفاصيل الوظائف الجديدة، والحكومة توضح حقيقة توقف مشروع الضبعة النووي، وتشييع جثمان وزير الإسكان الأسبق حسب الله الكفراوي.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

محطة الضبعة النووية السكة الحديد وزارة النقل وزارة الإسكان حسب الله الكفراوي وزارة التعمير والإسكان عاصم الجزار أمطار الهيئة العامة للأرصاد الجوية

الخبر التالى:

قصور الثقافة تواصل فعاليات الورشة الفنية في خامس أيام "أهل مصر"

الأخبار المتعلقة

اعلان

باقى المحتوى

باقى المحتوى

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
51

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

101

متعافون اليوم

284523

إجمالي الإصابات

16557

إجمالي الوفيات

232280

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا