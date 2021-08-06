حدث في 8 ساعات| تفاصيل 1500 وظيفة بالسكة الحديد وحقيقة توقف العمل في محطة الضبعة النووية

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إعلان وزارة النقل تفاصيل الوظائف الجديدة، والحكومة توضح حقيقة توقف مشروع الضبعة النووي، وتشييع جثمان وزير الإسكان الأسبق حسب الله الكفراوي.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: