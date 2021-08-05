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البيئة: استكمال التحول بالنظام الرقمي لكافة البيانات الخاصة بالقطاعات البيئية

12:51 م الخميس 05 أغسطس 2021
البيئة: استكمال التحول بالنظام الرقمي لكافة البيانات الخاصة بالقطاعات البيئية

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه في إطار قيام وزارة البيئة بتطوير البنية المعلوماتية ، اتساقا مع توجه الدولة للتحول الرقمي لكافة مؤسسات الدولة، فقد تم التنسيق مع إحدى الشركات الرائدة فى مجالات نظم المعلومات الجغرافية والمجالات البيئية ، لوضع رؤية نحو استكمال التحول بالنظام الرقمي لكافة البيانات الخاصة بالقطاعات البيئية بوزارة البيئة بهدف توفير البيانات والمعلومات اللازمة لعمليات دعم اتخاذ القرار.

واستعرضت الشركة مقترحا تفصيليا للتوجهات الرئيسية لبناء نظام المعلومات المقترح.

ووجهت وزيرة البيئة بالبدء في إعداد تحاليل دقيقة للوضع الراهن تمهيداً لإنشاء المرحلة الأولى من النظام، والذي يتضمن أربعة قطاعات بالوزارة تشمل المخلفات والمحميات والهواء والكوارث البيئية.

وأكدت فؤاد على أهمية التحول الرقمي البيئي واستخدام التكنولوجيا في المجال البيئى، لتحويل البيئة إلى مصدر للاستدامة، وحفظها للأجيال القادمة والاستثمار الأمثل لها.​

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التحول الرقمي القطاعات البيئية

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