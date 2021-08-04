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مطار القاهرة: سفر ووصول 36 ألف راكب على 284 رحلة طيران.. اليوم

01:35 م الأربعاء 04 أغسطس 2021
مطار القاهرة: سفر ووصول 36 ألف راكب على 284 رحلة طيران.. اليوم

مطار القاهرة الدولي

كتب - محمد عبيد

يشهد مطار القاهرة الدولي على مدار اليوم الأربعاء، مغادرة ووصول 36 ألف راكب على متن 284 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية ومصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد خلال الـ 24 ساعة، وصول 142 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 19 ألف راكب، ومغادرة 142 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو اسيوية أو افريقية، تقل على متنها حوالي 17 ألف راكب، مع الحرص على إتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

وتشدد سلطات مطار القاهرة الدولي، وسلطات الطيران المدني المصري، من إجراءاتها الاحترازية داخل مطارات الجمهورية، لمواجهة فيروس كورونا، خاصة على الركاب القادمين من الدول التي ظهر بها السلاسة الجديدة المتحورة من الفيروس المستجد، حيث يخضع جميع القادمين من هذه الدول إلى اختبار ID NOW COVID-19 Test التحليلي، فور وصولهم المطار.

مطار القاهرة الدولي فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية مصر للطيران

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