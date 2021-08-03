نقيب المعلمين يكشف لـ"مصراوي" نتائج أعمال غرفة عمليات النقابة خلال امتحانات الثانوية العامة

كتب- مينا غالي:

كشف خلف الزناتي، نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، تفاصيل نتائج أعمال غرفة عمليات النقابة خلال فترة امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، والتي انتهى آخر أيامها أمس الاثنين.

وقال الزناتي في تصريحات لمصراوي، إن غرفة عمليات النقابة عملت بشكل دائم ومستمر على مدار الساعة لرصد أي شكاوى من قِبل المعلمين، وكذلك تسهيل عملهم داخل اللجان، لاسيما وأن مراقبي الامتحانات كانوا منتدبين من محافظاتهم لمحافظات أخرى، ولذلك عملنا على متابعتهم بشكل دائم ودعمهم وتسهيل عملهم.

وأضاف الزناتي، أن غرفة العمليات تلقت العديد من الشكاوى وكان آخرها تهديد مُعلم في البدرشين لرفضه الغش بين الطلاب داخل اللجان، وقامت بحل الأزمة، بالإضافة إلى تسجيل كافة الأمور التي يتم رصدها أولاً بأول، وأهمها وفاة مُعلمين أثناء عملهم داخل اللجان أو في طريقهم للجان الامتحانات أو داخل استراحاتهم، حيث قامت النقابة بجهود كبيرة لتولي كافة الأمور من استخراج تصاريح وتجهيز الجثمان وتوفير سيارات لنقلهم إلى محافظاتهم، بالإضافة إلى التحرك العامل لنقل أي معلم يتعرض لأزمة صحية إلى المستشفى.

وتابع الزناتي: "لدينا 320 لجنة نقابية و53 نقابة فرعية، وقاموا جميعهم بجهود كبيرة لحل الأزمات التي حدثت، كما فتحنا نوادى المعلمين مجانا في الفرعيات للمراقبين والملاحظين لتوفير جوانب الرفاهية لهم بدلا من لجوءهم للمقاهي".

وعن التصدي لمحاولات الغش داخل اللجان، أوضح نقيب المعلمين، أن محاولات الغش كانت موجودة بالفعل، لكن الوزارة كانت تتصدى لها وتضبطها بالتو واللحظة من خلال أجهزتها المختلفة، أما من ناحية الامتحانات، فقد شكا الطلبة من بعضها بداعي أنها لم تأتِ من الكتاب المدرسي وبنك المعرفة".

وحول رصد مخالفات لمراقبين داخل اللجان، قال الزناتي: "لم نرصد أي مخالفة لمعلم ولم يبلغ أحد بوجود أي مخالفة طوال فترة الامتحانات، فالمعلم في مهمة وانتقل من محافظة لمحافظة، وجميعهم أدوا دورهم بشكل كبير وتم تسهيل مهتمهم على أكمل وجه، وأود أن أتقدم بالشكر لكافة المعلمين الذين شاركوا في الامتحانات على قيامهم بواجبهم، وكذلك أتقدم بالعزاء لمن رحلوا أثناء تأدية واجبهم المهني".