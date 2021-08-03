رئيس "سايلو فودز": الهيكل الإداري للشركة وفق معايير ومواصفات جمعية الموارد البشرية الأمريكية

كتب- مصراوي:

وقال اللواء أركان حرب تيمور موسى أبو المجد، رئيس مجلس إدارة شركة (سايلو فودز)، إنه جرى إنشاء الشركة بأعلى معايير الجودة وتكنولوجيا التصنيع الغذائي أسوة بالشركات العالمية الكبرى، وذلك من خلال إعداد الهيكل الإداري للشركة بالتنسيق مع الشركات المتخصصة المحلية والعالمية، باستخدام معايير ومواصفات جمعية الموارد البشرية الأمريكية.

وأوضح اللواء أبو المجد أنه جرى اختيار وتوظيف أفضل الكوادر المؤهلة من ذوي الخبرات المحلية والعالمية في مجال الصناعات الغذائية بالتعاون مع مجموعة خبراء التوظيف بالشركات المحلية الكبرى، كما جرى تدبير أحدث المعدات وخطوط الإنتاج ذات التقنية العالية، بجميع مراحل الإنتاج بالتعاون مع الشركات العالمية الكبرى، وتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية؛ فضلا عن تطبيق نظام الحوكمة من خلال وضع السياسات الحاكمة للإدارة طبقا للمعايير العالمية.

وأشار إلى أنه جرى استخدام أحدث نظم الإدارة والسيطرة الالكترونية المتكاملة لمراقبة مراحل الإنتاج والسيطرة الكاملة على حركة بيع المنتجات، فضلا عن اتباع أنظمة الجودة الفنية والإدارية طبقا للمواصفات العالمية من خلال الإعداد والتأهيل للحصول على شهادات (أيزو) العالمية، وتجهيز المصانع بمعامل لاختبار المنتجات خلال مراحل الإنتاج المختلفة،

وأوضح رئيس شركة (سايلو فودز) أنه جرى العمل على الدراسة الفنية للسوق المحلية والإقليمية، وتصميم العلامات التجارية؛ بما يضاهي العلامات التجارية العالمية، بالإضافة إلى إنتاج مواد غذائية بمواصفات قياسية عالمية؛ استعدادا لتصدير منتجات الشركة لتقليل الفجوة الاستيرادية ودعم الاقتصاد القومي.

وقال اللواء أبو المجد: "نفخر دائما بما تحقق على أرض مصر من إنجازات ونجاحات، ونسعى لمواكبة التقدم والنمو، ونضع المستقبل نصب أعيننا مستندين إلى مجموعة من الركائز المبنية على الأسس السليمة للصناعات الغذائية الحديثة والتزامنا الكامل تجاه شعب مصر العظيم بتقديم منتجات غذائية طبقا للمواصفات القياسية العالمية".

وأوضح أنه خلال الاحتفال بعيد تحرير سيناء المقبل، سيتم افتتاح المرحلة الثانية من مصانع الشركة وعددها أربعة مصانع (منتجات الألبان، الجبنة، الحلاوة الطحينية، ومصنع للكرتون المضلع).

وأعرب اللواء أبو المجد عن شكره للعاملين بالشركة، معاهدا الله والرئيس السيسي ببذل أقصى الجهد لتوفير احتياجات الشعب من منتجات الشركة.

وقدم اللواء أبو المجد - في ختام كلمته - كتاب الله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ليكون خير حافظ له.