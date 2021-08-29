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بانتظار أوراق الشحنات.. الصحة تكشف موعد وصول لقاحي "فايزر وموديرنا"

08:00 م الأحد 29 أغسطس 2021
بانتظار أوراق الشحنات.. الصحة تكشف موعد وصول لقاحي "فايزر وموديرنا"

لقاح فايزر وموديرنا

كتب- أحمد جمعة:

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة، عن موعد وصول أولى شحنات لقاحي "فايزر" "وموديرنا" المضادين لكورونا، إلى مصر.

وقال المصدر لمصراوي، إنه من المنتظر وصول أولى جرعات لقاح فايزر أواخر الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، بانتظار استلام أوراق الشحنات الخاصة باللقاح.

وأوضح أنه من المقرر كذلك وصول أولى جرعات لقاح موديرنا في الأيام الأولى من شهر سبتمبر المقبل.

وطالما أكدت وزارة الصحة والسكان أن تسجيل الحصول على لقاح كورونا فقط لمن هم تتجاوز أعمارهم 18 عاما من السيدات والرجال، موضحة أن الحصول على اللقاح مجانا.

لقاح فايزر وموديرنا وزارة الصحة لقاح كورونا فيروس كورونا

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