الوضع الوبائي.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي من العلمين الجديدة

كتب- محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقرها بمدينة العلمين الجديدة.

ويهدف الاجتماع لمتابعة المستجدات على الساحة الداخلية المصرية والموقف من توفير لقاحات مواجهة كورونا واستعراض الوضع الوبائي الحالي.

كما يهدف الاجتماع إلى مناقشة الكثير من الأمور المهمة واتخاذ قرارات بشانها، يتم إعلانها عقب الانتهاء من الاجتماع.​