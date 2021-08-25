برلماني يحذر من خطورة الزيادة السكانية وتأثيرها السلبي على إعاقة عجلة التنمية

كتب- نشأت علي:

حذر النائب أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، من خطورة الزيادة السكانية في مصر، وتأثيرها السلبي على موارد الدولة وإعاقة عجلة التنمية، مؤكدًا أن الزيادة السكانية تشكل تهديدًا حقيقيًّا على الإنجازات التي نفذتها الدولة لصالح المواطنين في جميع قطاعات الدولة، وبالتالي لم يشعروا بها ولا بأية مميزات تحققت ولا أي تحسن في مستوى المعيشة؛ نظرًا للنمو السكاني المتزايد الذي يؤدي إلى زيادة الاستهلاك لدى الأفراد، وزيادة نفقات الدولة على الخدمات، وانتشار ظاهرة البطالة، والانخفاض في نسبة الأجور في القطاع العام والخاص، وارتفاع أسعار الوحدات السكنية والزحف العمراني على الأراضي الزراعية، وانهيار المرافق العامة.

وقال أبو زيد إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر من خطورة الزيادة السكانية وآثارها السلبية، وقال خلال مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد": "إن النمو السكاني إذا استمر على هذا الشكل لن يحدث تغير في أحوال المصريين المعيشية".

وأضاف أبو زيد أن مشكلة الزيادة السكانية مسؤولية الجميع، وعلينا جميعاً سرعة التحرك والبدء في التصدي لها، مشيداً بمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي والتي تستهدف وعي المرأة والصحة الإنجابية؛ للحد من هذه الظاهرة وانخفاض معدلات النمو، بما يتناسب مع القدرة الاقتصادية وفي نفس الوقت لا بد أيضاً من توعية المواطنين، ومهم جدًّا لكل الأسرة المصرية في الريف والحضر (أكثر من طفلين مشكلة كبيرة).

وشدد عضو لجنة الإسكان بالنواب على ضرورة مواجهة الزيادة السكانية في مصر والتوعية بتنظيم النسل في ظل الظروف الراهنة والتحديات التي تواجهها الدولة؛ حتى يتناسب معدل النمو السكاني مع موارد الدولة المتاحة، مضيفًا أنه من أهم العواقب التي تقف أمام تقدم الدول وتحسين مستوى حياة المواطن هي الزيادة السكانية، ولا بد أن يكون هناك ارتقاء وتحسين حالة الأسرة والأبناء، وليس تدهورهم أو حرمانهم من حقوقهم؛ مثل التعليم والصحة أو عدم التمتع بحياة كريمة، بسبب تكدس أفراد الأسرة.