حدث ليلاً| ليلة احتفالات جماهير الزمالك بالدوري.. وقطع العلاقات الجزائرية المغربية

شهدت ليلة الثلاثاء-الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

بالفيديو والصور.. احتفالات جنونية لجماهير الزمالك بعد حسم الدوري

احتفلت جماهير الزمالك داخل وخارج مقر النادي بعد حسم لقب الدوري للمرة الـ13 في تاريخ القلعة البيضاء.

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بايدن: إجلاء أكثر من ٧٥ ألف شخص من أفغانستان منذ نهاية يوليو

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الثلاثاء، عزم بلاده استمرار جهود الإجلاء من أفغانستان حتى 31 أغسطس الجاري.

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تونس: إحباط 24 محاولة هجرة غير شرعية في 3 أيام

أحبطت القوات البحرية التونسية خلال 3 أيام 24 محاولة هجرة غير شرعية باتجاه إيطاليا، وضبطت 370 مهاجرًا من جنسيات تونسية وإفريقية.

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مسؤول أمريكي يعلق على قرار الجزائر قطع العلاقات مع المغرب

علق مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، على قرار الجزائر قطع علاقتها بالمغرب، قائلاً إن تحسين العلاقات بين الجزائر والمغرب سيدعم مواجهة التحديات الإقليمية بشكل أفضل.

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أمريكا تستعد لسحب قواتها من أفغانستان الأسبوع المقبل رغم مناشدات حلفائها

استغل الزعماء في جميع أنحاء أوروبا اجتماع زعماء مجموعة السبع للدعوة لاتاحة المزيد من الوقت لاستكمال عمليات الإجلاء من مطار كابول في أعقاب استيلاء طالبان على أفغانستان، ولكن دون جدوى على ما يبدو، حيث تمسكت واشنطن بالموعد النهائي الذي يحل الأسبوع المقبل.

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7 وفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 153 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 236228 حتى اليوم.

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أول تعليق من رئيس الزمالك بعد التتويج ببطولة الدوري

أكد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، أن الفوز ببطولة الدوري المصري خلال هذا الموسم، تعتبر أكبر إنجاز في تاريخ النادي الأبيض.

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وزير الخارجية الجزائري: موقفنا من المغرب جاء من باب المسؤولية

رفض وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الرد على سؤال توقع عودة العلاقات الدبلوماسية لبلاده مع المغرب قائلا "لا أقول أي شيء قد يعتبر تكهنًا بما قد يحصل غدًا أو بعد غد، وأكتفي بالقول أن الموقف الجزائري جاء في أوانه وجاء بعد تحليل وتفكير وجاء من باب المسؤولية وليس بناء على عواطف أو مواقف أخرى".

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النرويج: إجلاء 20 طفلاً أفغانيًا بدون ذويهم من كابول

أعلنت وزيرة الخارجية النرويجية مونيكا ميلاند مساء اليوم الثلاثاء إجلاء نحو 20 طفلا أفغانيا من كابول بدون ذويهم إلى النرويج.

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وزير التعليم: "الطالب اللي جايب 70% بدراعه أحسن 100 مرة من اللي جايب 90% كاذبة"

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ان الوزارة وجميع المسؤولين قدموا جهدًا رهيبًا من أجل تطوير العملية التعليمية، مضيفًا: "لا نستحق كل هذا الهجوم من قبل البعض على الجهد اللي قدمنا".

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الناتو يدعو إلى استمرار عمليات الإجلاء في مطار كابول

انضم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج إلى الدعوات المطالبة باستمرار العمليات في مطار كابول لتنفيذ عمليات الإجلاء من البلاد، وذلك في تصريحات خلال قمة مجموعة السبع.

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روسيا: خطوات إيران تتناقض مع الاتفاق النووي ونتفهم مبررها

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن خطوات إيران الخاصة بإنتاج اليورانيوم المعدني تتناقض مع الاتفاق حول برنامجها النووي، لكن موسكو تتفهم سبب تلك الخطوات.

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التعليم: "نسبة الاخطاء في تصحيح أوراق الثانوية العامة صفر %"

قال الدكتور رمضان محمد رمضان مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إن وزارة التربية والتعليم اتخذت طرق كثيرة للتدقيق في تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة للتأكد من أنه ليس بها أي أخطاء، مشيرًا إلى أنه تم تصوير كافة الأوراق الامتحانية لكل الطلاب في كل المواد، ثم بعد ذلك يتم مراجعتها وتدقيقها من حيث أخطاء في بيانات الطلاب أو أرقام الجلوس او رقم كود الامتحان.

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رئيس لجنة الاستخبارات بالنواب الأمريكي: مطار كابول هدف جذاب للغاية للإرهابيين

قال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، آدم شيف، إن مطار كابول يمكن أن يكون "هدفًا جذابًا للغاية" للإرهابيين.

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أشرف زكي عن دفع 100 ألف جنيه للتصوير يوم في القاهرة: "مش هيحصل.. لن يحدث"

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إنه من غير المعقول أن يدعم الرئيس السيسي أمس الفن والفنانين ونفاجأ اليوم بقرار فرض رسوم على تصوير الأعمال الفنية في شوارع القاهرة.

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وزير الخارجية الجزائري: نستعد لاستئناف وساطتنا لحل أزمة سد النهضة

كشف وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة اليوم الثلاثاء، عن قرب استئناف بلاده لوساطتها بشأن حل أزمة سد النهضة، مشيدا بالتزام الأطراف المعنية بالحل التفاوضي.

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رئيس الحكومة المغربية: عودة العلاقات مع الجزائر قدر محتوم

أكد رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، الثلاثاء، أن عودة العلاقات بين المغرب والجزائر قدر محتوم وضروري.

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