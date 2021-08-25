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مسؤول أمريكي يعلق على قرار الجزائر قطع العلاقات مع المغرب

12:15 ص الأربعاء 25 أغسطس 2021
مسؤول أمريكي يعلق على قرار الجزائر قطع العلاقات مع المغرب

وزارة الخارجية الأمريكية

وكالات

علق مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، على قرار الجزائر قطع علاقتها بالمغرب، قائلاً إن تحسين العلاقات بين الجزائر والمغرب سيدعم مواجهة التحديات الإقليمية بشكل أفضل.

وأشار المسؤول، الذي لم يفصح عن اسمه، للموقع الإلكتروني لفضائية "الحرة" الأمريكية، إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن اطلعت على التقارير حول قطع الجزائر علاقاتها مع المغرب.

وشدد على أن الحكومة الأمريكية تؤمن بأن تحسين العلاقات سيمكّن البلدين من معالجة القضايا الإقليمية والثنائية بشكل أفضل مثل الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والتكامل التجاري.

وأعلن وزير الخارجية الجزائري قطع الجزائر لعلاقاتها الدبلوماسية مع المغرب اعتبارًا من الثلاثاء، موضحًا أن القنصليات الجزائرية والمغربية ستواصل عملها الإداري المحض، مرجحا عدم تأثر مواطني البلدين بهذا القرار.

وأكد في مؤتمر صحفي أن الجزائر ترفض أن تخضع لسلوكيات مرفوضة وتدينها بقوة تتبناها المغرب، وسياسات الأمر الواقع والأحادية الجانب الكارثية على المنطقة. كما ترفض الجزائر الإبقاء على وضع غير اعتيادي في فضاء الاتحاد المغرب العربي.

وزارة الخارجية الأمريكية المغرب الجزائر جو بايدن

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