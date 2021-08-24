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رئيس الحكومة المغربية: عودة العلاقات مع الجزائر قدر محتوم

09:28 م الثلاثاء 24 أغسطس 2021
رئيس الحكومة المغربية: عودة العلاقات مع الجزائر قدر محتوم

رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني

وكالات
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أكد رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، الثلاثاء، أن عودة العلاقات بين المغرب والجزائر قدر محتوم وضروري.
وأعرب العثماني في تصريحات لفضائية "الحرة" الأمريكية، عن أسفه لقرار الجزائر قطع علاقاته مع المغرب.
بدوره دعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الثلاثاء، الجزائر والمغرب إلى ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.
وأكد الأمين العام أن الجزائر والمغرب بلدان رئيسيان في منظومة العمل العربي المشترك، مشيرًا إلى أن ‏الأمل معقود على استعادة الحد الأدنى من العلاقات بما يحافظ مصالح واستقرار الجزائر والمغرب.
وكان وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة أعلن قطع الجزائر لعلاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، اعتبارًا من اليوم.
وأوضح لعمامرة، أن القنصليات الجزائرية والمغربية ستواصل عملها الإداري المحض، مرجحًا عدم تأثر مواطني البلدين بهذا القرار.

سعد الدين العثماني المغرب الجزائر الصحراء المغربية قطع العلاقات

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