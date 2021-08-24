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روسيا: خطوات إيران تتناقض مع الاتفاق النووي ونتفهم مبررها

10:16 م الثلاثاء 24 أغسطس 2021
روسيا: خطوات إيران تتناقض مع الاتفاق النووي ونتفهم مبررها

ماريا زاخاروفا

روسيا - (أ ش أ)

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن خطوات إيران الخاصة بإنتاج اليورانيوم المعدني تتناقض مع الاتفاق حول برنامجها النووي، لكن موسكو تتفهم سبب تلك الخطوات.

وقالت زاخاروفا - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن خطوات إيران تعتبر تراجعًا آخر عن الاتفاقات الواردة في خطة الأعمال المشتركة الشاملة لتسوية قضية البرنامج النووي الإيراني.. نتفهم أن سبب هذه الخطوة يعود إلى حد كبير إلى عدم وجود نتائج عملية ملموسة لجهود العودة إلى الاتفاق النووي، بينما لا تزال قائمة العقوبات أحادية الجانب المعادية لطهران والدول الثالث التي تتعاون معها، والمفروضة من قبل الولايات المتحدة.. نحن قلقون من أن ذلك يبعدنا أكثر عن الهدف المرجو، ويزيد من تعقيد مهمة تهيئة الظروف لتنفيذ الاتفاقات الشاملة".

وكانت الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي مع إيران، (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا)، أعربت عن قلقها إزاء معطيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول إنتاج إيران لليورانيوم المعدني المخصب حتى 20%، وزيادتها للقدرات لتخصيب اليورانيوم حتى 60%.

هذا المحتوى من

الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اتفاق إيران النووي انتاج اليورانيوم البرنامج النووي إيران

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