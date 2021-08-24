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الناتو يدعو إلى استمرار عمليات الإجلاء في مطار كابول

10:37 م الثلاثاء 24 أغسطس 2021
الناتو يدعو إلى استمرار عمليات الإجلاء في مطار كابول

الناتو

بروكسل - (د ب أ)

انضم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج إلى الدعوات المطالبة باستمرار العمليات في مطار كابول لتنفيذ عمليات الإجلاء من البلاد، وذلك في تصريحات خلال قمة مجموعة السبع.

وقال ستولتنبرج إن عدة مئات من أفراد حلف الناتو والمتعاقدين معه قدموا خدمات مهمة، مثل التحكم في الحركة الجوية وإمداد الوقود والاتصالات في المطار، وفقا لمقر الحلف.

وذكر أيضا أن الناتو قام بدور تنسيقي، لضمان إمكانية القيام بعمليات الإجلاء بأفضل صورة ممكنة.

وأضاف ستولتنبرج إن الأولوية الرئيسية لحلف الناتو هي التأكد من أن أفغانستان لا تتحول مجددا إلى منصة للإرهابين الدوليين.

الناتو مطار كابول حلف شمال الأطلسي الحركة الجوية الإرهاب أفغانستان

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