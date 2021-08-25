تونس: إحباط 24 محاولة هجرة غير شرعية في 3 أيام

تونس - (أ ش أ)

أحبطت القوات البحرية التونسية خلال 3 أيام 24 محاولة هجرة غير شرعية باتجاه إيطاليا، وضبطت 370 مهاجرًا من جنسيات تونسية وإفريقية.

ذكر مصدر أمني، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن القوات البحرية التونسية، تمكنت منذ بداية أغسطس الجاري، من إحباط 130 هجرة غير شرعية وإنقاذ وضبط أكثر من 2100 مهاجر غير شرعي من جنسيات تونسية وإفريقية.