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تصل لـ 45 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الموجة الحارة الجديدة

07:59 م الثلاثاء 24 أغسطس 2021
تصل لـ 45 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الموجة الحارة الجديدة

الأرصاد

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة في بداية شهر أغسطس كانت مرتفعة عن المعدلات الطبيعية بجانب ارتفاع الرطوبة ايضًا، حيث سجلت الحرارة 43 درجة في الظل، لكن عادت درجات الحرارة إلى المعدلات الطبيعية، حيث نشعر جميعًا بتحسن حالة الطقس لكن نسب الرطوبة ظلت مرتفعة.

وأضاف شاهين، في مداخلة تلفزيونية، أنه بداية من يوم الخميس المقبل يوجد ارتفاع في درجات الحرارة بشكل تدريجي حيث تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي، والذي يعمل على ارتفاع الحرارة في المناطق الجنوبية وتكون درجات الحرارة بين بين 42 إلى 45 درجة بأقصى الصعيد.

وتابع: "مع بداية الأسبوع يمتد ارتفاع الحرارة على أغلب المناطق لتسجل القاهرة 38 إلى 39 درجة، بعد أن سجلت الفترة الحالية بين 35 إلى 36 درجة".

وأكد أن الارتفاع في الحرارة لن يكون مثل الذي حدث في بداية شهر أغسطس الجاري، موضحا أن الحرارة لن تتجاوز الـ40 درجة على القاهرة.

ونصح شاهين بعدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طوية، والاستمرار في تناول كميات كبيرة من المياه.

الأرصاد الموجة الحارة درجات الحرارة الطقس

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