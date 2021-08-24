برلماني: عودة بعثة مصر من كابول تأكيد لقوة مصر خارج حدودها

كتب - نشأت علي:

أشاد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بجهود القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي، المبذولة لحماية المصريين والحفاظ على على حقوقهم وحمايتها فى الداخل والخارج، مشيرا إلى نجاح الدولة فى إعادة الجالية المصرية وبعثات الأزهر من العاصمة الأفغانية كابول، بعد تطورات الأحداث وسيطرة حركة طالبان على حكم البلاد.

وقال رضوان، في بيان اليوم، إن سرعة تتخاذ قرار إعادة المصريين من افغانستان ، خاصة في ظل الظروف الصعبة والسيناريوهات التي نتابعها من محاولات فرار المواطنين الأفغان من بلادهم ، يؤكد علي تواجد الدولة المصرية بقوة خارج حدودها للدفاع عن مصالح رعاياها وحمايتهم.

وأكد النائب، أن جهود الدولة المبذولة فى حماية أبنائها وترسيخ حقهم فى الأمن والأمان، تمثل مشهد مشرف وحقيقي من الدولة المصرية نحو حماية أبنائها في الداخل والخارج، وترسيخا لحافظها على مبادئ حقوق الإنسان، مهما كانت التحديات تحت القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي.