الصحفيين: بدء التسجيل لتلقي تحصينات كورونا بمقر النقابة

كتب- مينا غالي:

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، تسهیل تسجيل الراغبين في الحصول على التحصين ضد فيروس كورونا المستجد، عبر النقابة، اتساقا مع جهود الدولة في مواجهة جائحة كورونا، وما تبذله وزارة الصحة من جهود كبيرة بقيادة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واستكمالا لجهود النقابة في استيفاء جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الزملاء وأسرهم.

وبحسب بيان، يأتي ذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة وإدارة الطب الوقائي، برئاسة الدكتور علاء عيد، والمدير العام الدكتورة نجلاء شطا.

ويتعين على الراغبين في الحصول على المصل من الزملاء وأسرهم:

1- من لم يسبق لهم التسجيل، إرسال صورة بطاقة الرقم القومي، إلى رقمي الواتس المدرجين بهذا الإعلان، حتى يتسنى للجنة الرعاية الاجتماعية والصحية إعداد الكشوف، لاستكمال الإجراءات.

2- تشمل الخدمة كل الزملاء بمختلف المحافظات.

3- من سبق لهم التسجيل إخطارنا بصورة بطاقة الرقم القومي، ورقم التسجيل والمنطقة الصحية.

4- سكان محافظة القاهرة ترسل بياناتهم على رقم الواتس: 01023187290 أ. مني جمال

5- سكان كل المحافظات باستثناء القاهرة، ترسل على رقم الواتس: 01015046423 أ. محمد مصطفی

وطالبت النقابة بضرورة الإفادة بالتسجيل السابق ورقمه لمن سبق له التسجيل، علما بأنه سيتم إخطار الزملاء بأي تفاصيل جديدة فور ورودها إلى النقابة.​