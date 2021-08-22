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الحكومة تحسم الجدل بشأن التراجع عن تنفيذ مشروع السيارة الكهربائية

11:06 ص الأحد 22 أغسطس 2021
الحكومة تحسم الجدل بشأن التراجع عن تنفيذ مشروع السيارة الكهربائية

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

كتب- محمد نصار:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تردد بشأن تراجع الدولة عن تنفيذ مشروع صناعة السيارة الكهربائية في مصر.

وقال المرز، في بيان، اليوم الأحد، إنه تم التواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للتراجع عن مشروع إنتاج السيارة الكهربائية في مصر.

وأوضحت أنه تم بالفعل البدء في الخطوات التنفيذية للمشروع، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر باعتبارها وسائل نقل حضارية وصديقة للبيئة، حيث وقعت شركة النصر لصناعة السيارات اتفاقيتين مع شركة "دونج فينج" إحدى كبريات الشركات الصينية لصناعة السيارات، وذلك لإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية، حيث تم استيراد 13 سيارة موديل "E70" كهربائية كاملة الصنع من شركة "دونج فينج" الصينية، وإطلاقها للاستخدام التجريبي على الطرق المصرية لمدة 3 أشهر، للتأكد من توافقها مع الأجواء المصرية، والوقوف على المواصفات النهائية لها قبل البدء في تصنيعها محليا بمصانع شركة النصر للسيارات والتي ستحمل علامتها "نصر".

وأشارت إلى أنه من المستهدف بدء إنتاج السيارة الكهربائية بشركة النصر للسيارات في النصف الثاني من عام 2022، لتكون أول سيارة كهربائية مصرية الصنع.

ويستهدف المشروع توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر والوصول إلى أكبر قدر ممكن من نسبة المكون المحلي، حيث تستهل شركة النصر لصناعة السيارات إنتاجها للسيارة الكهربائية بنسبة توطين تبلغ 50%، كما يجري التعاون مع إحدى الشركات المصرية في مجال البحوث والتطوير لتوطين تكنولوجيا السيارات الكهربائية في مصر، كما يجري العمل على تأسيس شركة بمشاركة إحدى الجهات السيادية لتتولى إنشاء وإدارة محطات الشحن للسيارات الكهربائية، ومن المقرر إنشاء 3 آلاف محطة مزدوجة (6 آلاف نقطة شحن) للسيارات الكهربائية خلال 18 شهرا.

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على التعريفة المقترحة لبيع الكهرباء لمحطات شحن السيارات الكهربائية (121 قرشاً للكيلو وات ساعة)، وكذا تعريفة الشحن للسيارات الكهربائية 47.5 قرش للكيلو وات ساعة للمحطات متوسطة السرعة (بقدرة 22 كيلو وات)، و275 قرشاً للكيلو وات ساعة للمحطات فائقة السرعة (بقدرة 50 كيلو وات).

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المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مشروع السيارة الكهربائية الحكومة صناعة السيارة الكهربائية

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