نقلة مختلفة للتحول الرقمي.. عضو "اتصالات الشيوخ" تشيد بجهود "حياة كريمة" لتعزز جهود الرقمنة بمصر

كتب- نشأت علي:

قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، إن جهود الدولة نحو التحول الرقمي لا تقف عند حدود المدن أو عواصم المحافظات؛ ولكن تمتد لتصل إلى كل قرى وأرياف مصر.

وأشار توفيق، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم السبت، إلى أن مبادرة حياة كريمة التي تشمل كل محافظات الجمهورية، وضعت نصب أعينها ملف التحول الرقمي من خلال تبني "رقمنة ريف مصر"، مؤكدًا أن رصد 5.8 مليار جنيه لتنفيذ مشروع الألياف الضوئية خلال 18 شهرًا فقط يمثل طفرة كبيرة في تطوير خدمات الإنترنت وشبكات الاتصالات.

وأوضح عضو لجنة الاتصالات بمجلس الشيوخ أن الاعتماد على توصيل شبكات الألياف الضوئية للاعتماد عليها في المستقبل، إنجاز كبير يحسب للحكومة المصرية وسعيها نحو شمول التحول الرقمي لكل مكان في الدولة.

ولفت توفيق إلى أن الاهتمام بملف الاتصالات واستخدام التكنولوجيا الحديثة يسهم في تحسين الخدمات المقدمة على النحو الأفضل، مؤكدًا أن تحسن الخدمات يزيد من ثقة المواطنين في خطة التحول الرقمي.

ودعا عضو مجلس الشيوخ جموع المواطنين إلى الاستفادة القصوى من كل الخدمات المقدمة إلكترونيًّا؛ لا سيما أن هناك تطورًا ملحوظًا في جميع الخدمات.