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انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة

08:37 ص السبت 21 أغسطس 2021
انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة

أرشيفية

كتبت- داليا شبل:
تنطلق اليوم، السبت، أعمال المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات للطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة الدور الأول، وتستمر حتى الأربعاء المقبل.

وكان قد أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، الحد الأدني لقبول طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2021 بحيث: شعبة العلوم (شعبة علمي علوم) 88.4%، وشعبة الرياضيات (شبعة علمي رياضة – الشعبة الهندسية) 80%، والشعبة الأدبية (أدبي) 65%.

ومن المقرر أن يكون تسجيل رغبات الطلاب عبر الرابط الإلكتروني لموقع التنسيق على شبكة الإنترنت، www.Tansik.Egypt.gov.eg، على مدار 24 ساعة.

تنسيق القبول بالجامعات المرحلة الأولى طلاب الثانوية العامة الثانوية العامة

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