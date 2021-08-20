حدث ليلاً| قرارات عاجلة بشأن عقار دمنهور المنهار.. وإجلاء أكثر من ألفي شخص من أفغانستان

شهدت ليلة الخميس-الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

فيديو.. أول تحرك رسمي لمحافظ البحيرة من موقع "عقار دمنهور المنهار"

أعلن محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة عن عمليات مسح تُجرى حاليًا بمنطقة العقار المنهار في شارع السجن بمدينة دمنهور، مشيرًا إلى إخلاء 3 منازل محيطة بموقع الحادث، ستعقبها عمليات مراجعة لجميع عقارات المنطقة، لمنع وقوع أي كوارث مشابهة مستقبلاً.

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فيديو.. البحث عن ناجين تحت أنقاض "عقار دمنهور" المنهار.. وانتشال 3 جثث

نشرت الصفحة الرسمية لموقع مصراوي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، تغطية مباشرة لعمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض العقار المنهار في شارع السجن بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة.

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20 صورة من موقع "عقار دمنهور" المنهار بالبحيرة.. والحماية المدنية تبحث عن ناجين

رصدت عدسة موقع مصراوي اللقطات الأولى من موقع انهيار منزل مكون من 5 طوابق، مأهول بالسكان مساء الخميس في شارع السجن بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

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النيران امتدت لـ ٣ طوابق.. الحماية المدنية تنقذ سكان "عقار المنيب" من الموت

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا في ٣ وحدات سكنية بعقار في منطقة المنيب غرب المحافظة، الجمعة.

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روسيا: لم نصدر تصريحات ترحب بأعمال طالبان أو تغير السلطة في أفغانستان

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن المسؤولين الروس لم يصدروا أية تصريحات ترحب بتغير السلطة في أفغانستان أو بإجراءات حركة "طالبان" التي بسطت سيطرتها في البلاد.

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الخارجية الأمريكية: لا نملك الموارد التي تمكننا من العمل خارج مطار كابول الدولي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن واشنطن لا تملك الموارد التي تمكنها من العمل خارج مجمع مطار كابول الدولي في أفغانستان لإجلاء الأفراد.

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بوتين وماكرون توافقا على أهمية قطع طالبان علاقتها بالإرهاب واحترام حقوق المرأة

ذكرت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، اتفقا خلال اتصال هاتفي على أهمية أن تقطع طالبان علاقتها بالإرهاب، وأن تحترم حقوق المرأة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

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صندوق التنمية الحضرية يبحث تطوير مستعمرة الجذام بأبو زعبل

اجتمع المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، مع عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، بديوان عام المحافظة، لمناقشة تطوير منطقة مستعمرة جذام بأبو زعبل بمنطقة الخانكة.

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شافكي المنيري: وائل الإبراشي سيعود قريبًا لعمله بـ"التاسعة"

كشفت الإعلامية شافكي المنيري، تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، قائلة إنها تواصلت مع الإعلامي وائل الإبراشي اليوم، وأرسل إليها رسالة بسيطة، وطمأنها على صحته وتعافيه من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، وأكد لها أنه سيعود قريبًا لعمله.

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البنتاجون: إجلاء أكثر من ألفي شخص من أفغانستان خلال الـ24 ساعة الماضية

قال مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية خلال مؤتمر صحفي في البنتاجون اليوم الخميس إن أكثر من 2000 شخص تم إجلاؤهم من أفغانستان خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط العاصمة السورية دمشق

أعلن المرصد السوري، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي أطلقت 3 صواريخ خلال قصفها محيط العاصمة السورية دمشق، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

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الرئيس التونسي: خارطة الطريق الوحيدة التي سأسلكها هي التي خطها الشعب

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الخميس، المطالبين بعرض خارطة طريق لإدارة المرحلة بعد إعلانه التدابير الاستثنائية منذ يوم 25 يوليو، إلى الذهاب إلى كتب الجغرافيا، مشددا على أنه سيلتزم بالخارطة التي خطها الشعب.

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وزير الكهرباء: نجحنا في توليد الطاقة إلى ليبيا ونسعى إلى الربط الكهربائي مع أوروبا

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، إن تدشين مشروعات كهرباء للربط مع ليبيا وتوسيع المحطات القائمة بالفعل، هو هدف أساسي واستراتيجي بالنسبة للبلدين في ظل إصرار مصر على مد الجانب الليبي بكل ما يحتاجه من الطاقة الكهربائية للمساهمة في إعادة إعمار ليبيا.

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مالي: مقتل 11 جنديا في هجوم على قافلة للجيش

لقى ما لا يقل عن 11 جنديا حتفهم في هجوم على قافلة للجيش في دولة مالي الواقعة في غرب أفريقيا اليوم الخميس.

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وزراء مجموعة السبع يعربون عن قلقهم إزاء العنف الانتقامي في أفغانستان

أعربت دول مجموعة السبع الكبرى اليوم الخميس عن قلقها إزاء التقارير المتواترة حول وقوع أعمال عنف انتقامية فى أجزاء من أفغانستان فى ظل حكم طالبان، وذلك بعد مؤتمر على البعد لوزراء الخارجية والتنمية للمجموعة.

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‏الرئيس التونسي: تشكيل حكومة جديدة خلال أيام قليلة

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أنه سيتم تشكيل حكومة جديدة في البلاد خلفا لحكومة هشام المشيشي خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

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الشرطة الأمريكية تعتقل صاحب "الشاحنة المفخخة" بالقرب من مبنى الكابيتول

أعلن مصدر أمني أمريكي اعتقال شخص زعم أنه يحمل قنبلة في شاحنته الصغيرة بالقرب من مبنى الكابيتول الأمريكي.

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