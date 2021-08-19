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وزراء مجموعة السبع يعربون عن قلقهم إزاء العنف الانتقامي في أفغانستان

09:44 م الخميس 19 أغسطس 2021
وزراء مجموعة السبع يعربون عن قلقهم إزاء العنف الانتقامي في أفغانستان

مجموعة السبع

لندن - (د ب ا):

أعربت دول مجموعة السبع الكبرى اليوم الخميس عن قلقها إزاء التقارير المتواترة حول وقوع أعمال عنف انتقامية فى أجزاء من أفغانستان فى ظل حكم طالبان، وذلك بعد مؤتمر على البعد لوزراء الخارجية والتنمية للمجموعة.

وأكد الوزراء في بيان صادر عن اجتماعهم:" أهمية تمسك طالبان بالتزاماتها لضمان حماية المدنيين" وأعربوا عن "قلقهم العميق إزاء تقارير عن أعمال عنف انتقامية فى أجزاء من أفغانستان".

وشددت مجموعة السبع على "الحاجة العاجلة لوقف أعمال العنف، واحترام حقوق الإنسان بما فى ذلك حقوق المرأة والأطفال والأقليات، وإجراء مفاوضات شاملة حول مستقبل أفغانستان، والحاجة إلى احترام كل الأطراف للقانون الإنسانى الدولى".

وزراء مجموعة السبع مجموعة السبع أفغانستان حركة طالبان

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