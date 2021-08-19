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البنتاجون: إجلاء أكثر من ألفي شخص من أفغانستان خلال الـ24 ساعة الماضية

11:41 م الخميس 19 أغسطس 2021
البنتاجون: إجلاء أكثر من ألفي شخص من أفغانستان خلال الـ24 ساعة الماضية

البنتاجون

واشنطن - (أ ش أ):

قال مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية خلال مؤتمر صحفي في البنتاجون اليوم الخميس إن أكثر من 2000 شخص تم إجلاؤهم من أفغانستان خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال الميجور جنرال وليام د هانك تايلور، نائب مدير هيئة الأركان المشتركة للعمليات الإقليمية إن التواجد العسكري الأمريكي في مطار حامد كرزاي الدولي قد توسع إلى 5200 جندي، وهناك الآن المزيد من بوابات الدخول إلى المطار، مضيفا أن هذا سيساعد في ضمان عمليات آمنة وفعالة للأشخاص الذين تم إجلاؤهم، وفقا لبيان على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الأمريكية.

وعقد تيلور والسكرتير الصحفي للبنتاجون جون إف كيربي مؤتمرا صحفيا بعد بث مقابلة مع الرئيس جو بايدن حول الوضع في كابول.. وقد تعهد بايدن في تلك المقابلة بإخراج الأمريكيين والأفغان ضمن برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة وحلفاء الدول الثالثة والأفغان الذين تم تصنيفهم على أنهم قد يتعرضون لـ"خطر خاص" خارج البلاد. وترك الباب مفتوحا لتمديد المهمة إلى ما بعد الموعد النهائي في 31 أغسطس.

وأشار تيلور إلى أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وصلت 13 طائرة من طراز C-17 مزودة بقوات ومعدات إضافية، وغادرت 12 طائرة من طراز C-17 وعلى متنها أكثر من 2000 شخص.

وغادرت هذه الرحلات كابول ووصلت إلى ملاذات آمنة ومناطق انطلاق في منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية، وفقا للبيان.

هذا المحتوى من

Asha
البنتاجون أفغانستان وزارة الدفاع الأمريكية مطار حامد كرزاي الدولي

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