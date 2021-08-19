‏الرئيس التونسي: تشكيل حكومة جديدة خلال أيام قليلة

وكالات:

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أنه سيتم تشكيل حكومة جديدة في البلاد خلفا لحكومة هشام المشيشي خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وكان الرئيس التونسي، أصدر إجراءات استثنائية، بتعطيل عمل البرلمان لمدة شهر، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

ومنذ إعلان الرئيس التونسي التدابير الاستثنائية قبل ثلاثة أسابيع، منعت الأجهزة الأمنية في الموانئ والمطارات عدة أشخاص من السفر إلى الخارج بناء على معلومات أمنية.

ودافع سعيد الاثنين الماضي، عن القيود التي فرضت على السفر والتنقل إلى خارج البلاد لتعقب المتورطين في الفساد ونهب المال العام وفي جرائم اقتصادية.