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صندوق التنمية الحضرية يبحث تطوير مستعمرة الجذام بأبو زعبل

11:46 م الخميس 19 أغسطس 2021
صندوق التنمية الحضرية يبحث تطوير مستعمرة الجذام بأبو زعبل

جانب من اللقاء

كتب- محمد عبدالناصر:

اجتمع المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، مع عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، بديوان عام المحافظة، لمناقشة تطوير منطقة مستعمرة جذام بأبو زعبل بمنطقة الخانكة.

وأوضح صديق، أنه سيتم تطوير المنطقة كاملة وتوفير جميع المرافق، كما تم الاتفاق مع محافظ القليوبية على ضرورة التنسيق الكامل ‏لسرعة الرفع المساحى للمنطقة وحصر قاطنى عزبة الشهيد عبد المنعم رياض، وحصر الأراضى ‏الزراعية لوضع التصور الأولى للتطوير.

وقال مدير مستشفى الجذام، إن المستشفى لم يتم تطويره منذ عام 1923ن مشيرا إلى أن عنابرها قديمة جدا، ‏وتحتاج إلى ترميم، كما يوجد بالمستشفى ثلاثة أقسام "قسم الإدارة الرئيس – قسم الرجال – قسم السيدات".

ونوه بأن هناك مقترح لتحويل مستشفى الجذام إلى مستشفى مركزى للأمراض الجلدية بوزارة الصحة.

خالد صديق عبد الحميد الهجان أبو زعبل مستعمرة الجذام صندوق التنمية الحضرية

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