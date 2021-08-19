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الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط العاصمة السورية دمشق

11:21 م الخميس 19 أغسطس 2021
الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط العاصمة السورية دمشق

الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط العاصمة السورية دمشق

وكالات:

أعلن المرصد السوري، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي أطلقت 3 صواريخ خلال قصفها محيط العاصمة السورية دمشق، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وذكر موقع إنتل سكاي، أن الضربات الإسرائيلية أصابت ريف دمشق الشمالي ومطار المزة العسكري وحمص والقلمون.

وكان مراسل وكالة الأنباء الألمانية(د ب أ) أفاد بتصدي الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية في سماء دمشق.

الاحتلال الإسرائيلي دمشق سوريا

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