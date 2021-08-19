الشرطة الأمريكية تعتقل صاحب "الشاحنة المفخخة" بالقرب من مبنى الكابيتول

واشنطن - (أ ش أ):

أعلن مصدر أمني أمريكي اعتقال شخص زعم أنه يحمل قنبلة في شاحنته الصغيرة بالقرب من مبنى الكابيتول الأمريكي.

وأشار المصدر في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم الخميس أن الشرطة تبدأ التحقيق مع المشتبه بسعيه لتنفيذ هجوم بواشنطن بعد أن سلم نفسه.

وكانت الشرطة الأمريكية كانت قد أعلنت أنها تتفاوض مع رجل يشتبه أن بحوزته شحنة ناسفة في شاحنة صغيرة قرب مبنى الكونجرس، ما ترتب عليه إخلاء مبان مجاورة.