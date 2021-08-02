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وصول القوات الجوية للمشاركة في التدريب المشترك (زايد-3) إلى دولة الإمارات

12:41 م الإثنين 02 أغسطس 2021
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كتب- محمد سامي:

قالت القوات المسلحة في بيان لها، إنه في إطار الخطة السنوية للتدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة، وصلت عناصر من القوات الجوية المصرية المشتركة في التدريب المشترك الجوي المصري الإماراتي (زايد-3) إلى قاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة والذي يتم بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات وتستمر فعالياته لعدة أيام.

وتتضمن المراحل الأولى للتدريب عقد مجموعة من المحاضرات لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبية وكذلك تنفيذ طلعات التدريب على مهام العمليات للقوات المشاركة، ويهدف التدريب لصقل مهارات القوات المشاركة من الجانبين وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة والإستعداد لتنفيذ المهام المشتركة وإدارة العمليات الجوية باستخدام أحدث أسلحة الجو بكفاءة عالية تحت مختلف الظروف.

يأتي ذلك في ضوء دعم وتعزيز التعاون العسكرى والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة المصرية والإماراتية من خلال تنفيذ العديد من التدريبات المشتركة في مختلف التخصصات الجوية والبحرية والبرية لصقل مهارات العناصر المشاركة لكلا البلدين.​

القوات الجوية تدريب زايد 3 الإمارات القوات المسلحة

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