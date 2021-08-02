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حمل فيروسي ضخم.. ما مدة إصابة الشخص بكورونا دون ظهور أعراض؟

12:45 م الإثنين 02 أغسطس 2021
حمل فيروسي ضخم.. ما مدة إصابة الشخص بكورونا دون ظهور أعراض؟

فيروس كورونا

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور عبدالناصر أبو بكر، رئيس فريق إدارة مخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن فترة حضانة فيروس كورونا منذ الإصابة حتى ظهور الأعراض تتراوح بين 5 لـ 6 أيام، في حين تستمر الأعراض لفترة تصل لـ 14 يومًا وقد تزيد.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، بشأن مستجدات جائحة كورونا في إقليم شرق المتوسط؛ وآخر مستجدات الجائحة مع التركيز على وضع كورونا في تونس وجهود الاستجابة، والوضع الصحي في لبنان بعد مرور عام على انفجار بيروت.

وأشار أبو بكر أن الحجر الصحي يستمر لمدة 14 يوما، كما أن الأسبوع الأول للإصابة ترتفع فيه نسبة سريان المرض بشدة والمريض يتحمل عبئًا فيروسياً ضخما ويجب التركيز على هذا الأمر خاصة في أول 4 أيام، ومتابعة المخالطين في أول أسبوع وخضوعهم للاختبار.

وأوضح أنه لا يوجد اختلاف في فترة الحضانة مع متحور دلتا.

فيروس كورونا أعراض فيروس كورونا كوفيد19 الدكتور عبدالناصر أبو بكر منظمة الصحة العالمية

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