محافظ الجيزة يعقد اجتماعا مع الأجهزة التنفيذية لوضع آليات تقديم التطعيمات المضادة لكورونا

كتب يوسف عفيفي:

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماعا موسعاً مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من رؤساء الاحياء والمراكز والمدن ومديري المديريات للوقوف على آليات تنظيم عملية تقديم التطعيمات المضادة لفيروس كورونا للفئات المستهدفة خلال المرحلة الحالية سواء للعاملين بالقطاعات التعليمية والصحية والمصالح والدواوين الحكومية والمناطق الصناعية.

وبحسب بيان اليوم، حضر اللقاء إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ، واللواء علاء بدران السكرتير العام ومديري المديريات ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.